В Барнауле в понедельник, 14 мая, началось отключение горячей воды. Видеоклип, посвященный этой злободневной теме, сняли в краевой столице, сообщает интернет-сообщество "Барнаул22" со ссылкой на "Катунь 24".

Напомним, в Барнауле с 14 мая отключили горячую воду для горожан, которых обслуживает ТЭЦ-3. Вернется горячая вода в дома горожан только 6 июня. А с 18 июня по 11 июля страдать без горячей воды придется жителям Барнаула, которых обслуживает ТЭЦ-2. Чтобы жители нашего города точно знали, какая ТЭЦ обслуживает их дом, редакция ИА "Амител" подготовила инфографику с датами отключения горячей воды.