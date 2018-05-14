Сергей Шойгу останется на посту министра обороны в обновленном правительстве, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

"Шойгу остается", — сказал источник. Также эту информацию подтвердил источник РИА Новости в парламенте. Кроме того, собеседник агентства отметил, что свой пост сохранит и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Минпромторга РФ Денис Мантуров, скорее всего, сохранит свой пост в обновленном составе правительства России.

Полпред президента в Центральном федеральном округе и экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев может совместить пост вице-премьера, курирующего агропром, с должностью министра сельского хозяйства, заменив таким образом Александра Ткачева.

Также сообщалось, что министр энергетики РФ Александр Новак в ближайшее время будет переназначен на свой пост.