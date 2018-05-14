Бывший министр финансов Алексей Кудрин на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме рассказал о своих задачах в Счетной палате, пишет РБК.

В понедельник, 14 мая, президиум фракции ЕР предложил Кудрину возглавить Счетную палату, на что Кудрин ответил согласием.

Вскоре после этого на сайте Кудрина появилось его письмо по поводу скорого назначения.

В письме Кудрин указал на необходимость четкой увязки стратегических целей и результатов управления с бюджетными механизмами. Он отметил, что необходимо следить не только за тем, чтобы государственные инвестиции были потрачены в соответствии с процедурами, но и за тем, чтобы такие инвестиции "приближали нас к национальным целям".

Второй задачей Кудрин назвал переход к большей цифровизации контрольных процессов, широкому использованию риск-ориентированного подхода и более гибкому контролю за реализацией инновационных программ.

"В-третьих, работа Счетной палаты как института парламентского и, шире, общественного контроля предполагает полную и безусловную открытость аудита", — подчеркнул Кудрин. По его словам, ведомство аудита должно "открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации поставленных национальных целей и стратегических задач".

В борьбе с коррупцией, как отметил Кудрин, следует сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, "но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности".