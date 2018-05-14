В столкновениях палестинцев с израильскими войсками в секторе Газа погиб 41 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

"Количество погибших палестинцев увеличилось до 41", — сказал представитель.

По данным израильских военных, в протестах принимают участие более 35 тысяч человек на 12 участках границы.

Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме. Перемещение американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим вызвало в Палестине волну негодования.