В Калининградской области исполняющий обязанности консула Литвы в городе Советске Бронюс Макаускас стал спонсором антироссийских выставок, пишет URA.RU со ссылкой на "Вести-Калининград".

Сообщается, что консульство Литвы в Советске стало спонсором выставки в местном музее, которая посвящена жизни города до и после Великой Отечественной войны. Советские военные показаны "бездушными завоевателями".

Председатель Совета ветеранов Славского городского округа Владимир Проскурин уже заявил, что данная выставка — "это наследие геббельсовской пропаганды".

Кроме того, Макаускас, выступая в "Тильзит-театре" в Советске, назвал Калининград Караляучусом — так его называют литовцы, считающие город своим.

Политолог Александр Носович уверен, что "это дипломатическое хамство".

Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и в своей внешней политике руководствуется исключительно интересами Вашингтона и Брюсселя.

Ранее сотрудники МИД Литвы были возмущены женскими майками концерна Adidas с надписью USSR.