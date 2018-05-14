Литва нацелилась на Калининградскую область

В Калининградской области исполняющий обязанности консула Литвы в городе Советске Бронюс Макаускас стал спонсором антироссийских выставок, пишет URA.RU со ссылкой на "Вести-Калининград".
Сообщается, что консульство Литвы в Советске стало спонсором выставки в местном музее, которая посвящена жизни города до и после Великой Отечественной войны. Советские военные показаны "бездушными завоевателями".
Председатель Совета ветеранов Славского городского округа Владимир Проскурин уже заявил, что данная выставка — "это наследие геббельсовской пропаганды".
Кроме того, Макаускас, выступая в "Тильзит-театре" в Советске, назвал Калининград Караляучусом — так его называют литовцы, считающие город своим.
Политолог Александр Носович уверен, что "это дипломатическое хамство".
Стоит отметить, что Литва является членом НАТО и в своей внешней политике руководствуется исключительно интересами Вашингтона и Брюсселя.
Ранее сотрудники МИД Литвы были возмущены женскими майками концерна Adidas с надписью USSR.
Комментарии