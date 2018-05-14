Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва негативно относится к открытию посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, это ревизия международных договоренностей, передает ТАСС.

"Что касается вопроса об открытии посольства США в Иерусалиме, мы неоднократно давали нашу негативную оценку этому решению", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта.

По его словам, нельзя подобным образом в одностороннем порядке ревизовать те договоренности, которые были закреплены в решениях международного сообщества.

Лавров подчеркнул, что все вопросы палестино-израильского урегулирования могут решаться исключительно через прямой диалог между лидерами конфликтующих сторон: "Как вы знаете, Россия не раз предлагала свою территорию для того, чтобы такой прямой диалог помочь запустить. Наше предложение остается в силе".

Церемония открытия нового посольства Соединенных Штатов в Израиле проходит в понедельник, 14 мая, в Иерусалиме. Сам президент США Дональд Трамп, который 6 декабря принял решение о переносе американской дипмиссии из Тель-Авива, на церемонию в Иерусалим не прибыл.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. В свою очередь, палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.