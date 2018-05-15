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Сборная России обыграла Словакию в матче ЧМ-2018 по хоккею

, ИА "Амител"
Российские хоккеисты 15 мая сыграют в заключительном матче группового этапа

Фото: rsport.ria.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на чемпионате мира в Дании со счетом 4:0.

Таким образом российские хоккеисты гарантировали себе как минимум второе место в группе.

Сборная России (16 очков) 15 мая в заключительном матче группового этапа встретится с лидером группы — командой Швеции (17 очков). Словаки в этот же день сыграют с белорусами.

Ранее на чемпионате мира российская сборная переиграла команду Швейцарии со счетом 4:3. В первой игре на турнире россияне победили французов со счетом 7:0, во второй — австрийцев (7:0), в третьей — белорусов (6:0). В четвертом матче российская команда уступила чехам в овертайме со счетом 3:4.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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