Законопроект о сокращении зарплаты депутатов Госдумы в десять раз поступил на рассмотрение парламента, сообщает телеканал 360.
Ранее законопроект в Госдуму внесли депутаты Сергей Миронов и Олег Нилов.
Инициативой предлагается уравнять зарплату избранников народа с размером средней зарплаты по стране. В настоящее время зарплата депутата приравнена к зарплате министра правительства России.
Таким образом доход парламентариев, если они одобрят инициативу, может сократиться до 35-40 тысяч рублей.
Авторы законопроекта считают, что зависимость зарплаты депутатов Госдумы от средней зарплаты россиян будет стимулировать их к работе на благо своих избранников, а именно на повышение их среднего заработка.
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