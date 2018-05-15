Бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина скорее всего назначат главой Роскосмоса, поскольку в обновленном правительстве России для него не нашлось места, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента либо главы ракетно-космического холдинга, который планируется создать", — рассказал изданию источник.

Грядущее назначение Рогозина в Роскосмос подтверждают и другие источники в различных ведомствах. Отмечается, что его задачей станет преобразование корпорации в ракетно-космический холдинг и "исправление ошибок, допущенных в ходе работы в ВПК". В первую очередь речь идет о скандалах с неудачными пусками с космодрома "Восточный".

О том, что Рогозин не попадает в новый состав правительства РФ, стало известно в начале мая. Согласно представленному премьером Дмитрием Медведевым проекту назначений, место заместителя председателя правительства по оборонно-промышленному комплексу должен занять замминистра обороны Юрий Борисов.

Стоит отметить, что данное назначение стало, наверное, самым обсуждаем в Сети. Пользователи шутят: "Маск отправил на орбиту Теслу, а Рогозин отправит Таксу". Некоторые же не сомневаются в возможностях бывшего вице-премьера на новом месте: "Рогозин большой специалист по "космосу". Особенно по "черным дырам".