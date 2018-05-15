Духовник Путина пошел на повышение, возглавив Псковскую митрополию

Руководитель Патриаршего совета по культуре, епископ Тихон (Шевкунов) назначен правящим архиереем Псковской митрополии, став, таким образом, митрополитом Псковским и Порховским, передает ТАСС.

Псковская и Порховская митрополия считается одной из самых богатых в России — на ее территории находится Псково-Печерский монастырь, являющийся одним из главных центров паломничества в стране. В состав Псковской митрополии входят Псковская, Порховская, Великолукская и Невельская епархии.

"Епископ Егорьевский Тихон назначен главой Псковской митрополии с сохранением должности главы Патриаршего совета по культуре", — сообщил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков.

Епископа Тихона считают духовником президента России Владимира Путина. В августе 2000 года он сопровождал главу государства в частной поездке в Псково-Печерский монастырь.

Патриархом Московским и всея Руси может стать только тот архиерей, кто самостоятельно управлял какой-нибудь епархией минимум пять лет. Поэтому назначение епископа Тихона Шевкунова митрополитом Псковским и Порховским можно рассматривать как повышение с заделом на возможное повышение до главы РПЦ.

Последние 10 лет митрополитом Псковским и Порховским был 79-летний отец Евсевий (Николай Саввин).