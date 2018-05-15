Фото: charly015.blogspot.ru
На морском полигоне в Крыму начали проводить испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2". Об этом пишет RT, ссылаясь на газету "Известия" и Главкомат ВМФ России.
Уточняется, что испытания проводятся на военно-морском полигоне Феодосия, а принимает в них участие также специальное опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту.
Подчеркивается, что полигон Феодосия затем хотят использовать для испытания морских робототехнических комплексов.
Независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой отметил, что "Клавесин-2" может решать широкий круг задач в интересах флота, в том числе обследовать дно на больших глубинах.
По его словам, новейшие подводные беспилотники также могут вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок и иных робототехнических комплексов.
Комментарии
15.05.2018 09:30
- гость -
Радио - Гульермо Маркони и А.С.Попов.
Микроскоп - сын и отец Янсен.
Самолет - братья Райт.
Так "Вас" это кого?
Голландцев? Итальянцев? Русских? Американцев?