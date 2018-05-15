Фото: mobiliter.eu

Жителей столицы Алтайского края утром во вторник, 15 мая, ждут шестибалльные пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Движение наиболее затруднено на Павловском тракте, где пробки образовались в районе пересечения с улицами Просторная, Попова и после кольцевого пересечения, а также на проспекте Ленина, где пробка растянулась практически от пересечения с улицей Северо-Западной до площади Октября. Скорость движения на этих участках не превышает 5-10 километров в час.

Кроме этого, заторы наблюдаются на пересечениях улицы Попова и проспекта Космонавтов, улиц Эмилии Алексеевой и Малахова, а также на пересечении последней с Антона Петрова, на отрезках улиц Северо-Западная, Власихинская, Фурманова, Советской Армии и Челюскинцев.

Добавим, что в городе произошла одна авария — автомобили столкнулись в районе пересечения улицы Попова и улицы Власихинской.