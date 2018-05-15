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Личные данные порядка трех миллионов пользователей Facebook, которые использовали приложение с психологическими тестами, находились в свободном доступе в течение четырех лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание New Scientist и его собственное расследование.

Приложение myPersonality является проектом Кембриджского университета, созданным в 2007 году, говорится на сайте университета. В нем пользователи могли проходить психологические тесты и быстро получать результаты. Ряд пользователей согласились поделиться своими личными данными из профилей в Facebook, благодаря чему была создана "одна из крупнейших баз данных исследований в области социальных наук".

Издание пишет, что тесты в приложении прошли свыше шести миллионов человек, около половины согласились поделиться ими в Facebook. Создатели затем собрали эти данные, сделав их анонимными, и поместили на вебсайт, чтобы ими могли воспользоваться другие ученые.

При этом отмечается, что сотрудники Кембриджского университета разместили данные пользователей на сайте без соответствующих мер безопасности. В результате на протяжении четырех лет пароль для получения доступа к данным был доступен онлайн. "Любой, кто хотел получить доступ к данным, мог найти ключ для их скачивания менее чем за минуту", — утверждает издание.

Подчеркивается, что данные пользователей были "очень важными" и должны были храниться и распространяться анонимно. Они включали в себя возраст, пол, местоположение, итоги тестов и прочие детали. Из-за слабых мер безопасности злоумышленники могли использовать эти данные не по назначению.

Уточняется, что Facebook приостановил деятельность приложения myPersonality 7 апреля, заявив, что оно могло нарушить внутренние правила компании.