Фото: lenadm-mogilev.gov.by

Пожар произошел в кабине лифта в доме, расположенном в Индустриальном районе Барнаула, вечером 14 мая, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Данные о возгорании поступили в 21:10. Пожар удалось ликвидировать до прибытия пожарных подразделений.

"На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава", — добавляют в экстренном ведомстве.

В МЧС также уточнили, что пожар произошел в доме по улице 65 лет победы. Площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнем. В результате ЧП никто не пострадал.