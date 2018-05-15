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Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что операция на почках его супруги Меланьи прошла успешно. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт президента.

"Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение", — цитирует агентство запись в Twitter-аккаунте.

Позже местные СМИ написали, что глава американского государства посетил Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где находится Меланья.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что первая леди США успешно перенесла операцию на почках. Уточняется, что Меланья в понедельник, 14 мая, прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. "Процедура прошла успешно, осложнений не было", — было сказано в сообщении.

Также сообщается, что супруга Трампа пробудет в медцентре, предположительно, в течение недели.