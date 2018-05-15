Фото: celebrityinsider.org
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что операция на почках его супруги Меланьи прошла успешно. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Twitter-аккаунт президента.
"Процедура прошла успешно, у нее хорошее настроение", — цитирует агентство запись в Twitter-аккаунте.
Позже местные СМИ написали, что глава американского государства посетил Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где находится Меланья.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что первая леди США успешно перенесла операцию на почках. Уточняется, что Меланья в понедельник, 14 мая, прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. "Процедура прошла успешно, осложнений не было", — было сказано в сообщении.
Также сообщается, что супруга Трампа пробудет в медцентре, предположительно, в течение недели.
Комментарии
Даже про болезни сообщают. А наш как заклятый разведчик, только про прицеп каждый год.
А Трамп отчитался что здоров, при этом ест в макдональдсах и жена у него молодая, да вот болезная