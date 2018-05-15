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Шестибалльное землетрясение произошло у границ Алтая утром 15 мая

, ИА "Амител"
Подземный толчок интенсивностью 6,2 балла по шкале MSK 64 был зарегистрирован в восточном Казахстане

Иллюстрация: seishub.ru

Шестибалльное землетрясение произошло утром во вторник, 15 мая, недалеко от границ Алтая в восточном Казахстане.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие произошло в 08:25 по местному времени.

Подземный толчок с показателем магнитуды 4,9 зафиксирован в 200 километрах к югу от Усть-Каменогорска.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6,2 балла по шкале MSK-64.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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