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Шестибалльное землетрясение произошло утром во вторник, 15 мая, недалеко от границ Алтая в восточном Казахстане.

Согласно данным Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие произошло в 08:25 по местному времени.

Подземный толчок с показателем магнитуды 4,9 зафиксирован в 200 километрах к югу от Усть-Каменогорска.

Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6,2 балла по шкале MSK-64.