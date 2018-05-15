Фото: vk.com/la_altay

Поиски 24-летней девушки ведут в Рубцовске волонтеры, сообщается в паблике "Лиза Алерт".

Поисковики уточняют, что местонахождение горожанки неизвестно с 11 мая. Также в ориентировке отмечается, что девушка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 164 сантиметра, среднее телосложение, волосы темно-русые до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета: серый спортивный костюм с капюшоном, коричневые кроссовки, с собой имела черную сумку.