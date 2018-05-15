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Отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе" заработал в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу ГУ национальной полиции Украины по Херсонской области.

Подчеркивается, что стражи порядка будут работать на блокпостах в районах, которые граничат с республикой, а именно: в Геническом, Каланчакском и Чаплынском районах. Также полицейские будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции состоялась на посту "Азов", который находится на 500-м километре трассы М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Напомним, набор в "патрульную полицию Крыма" был объявлен в конце прошлого месяца главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По его словам, сотрудники МВД будут работать с крымчанами, которые выехали с территории полуострова.