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"Патрульная полиция Крыма" заработала на Украине

, ИА "Амител"
Полицейские будут работать на блокпостах в районах, граничащих с Крымом

Фото: usionline.com

Отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе" заработал в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Facebook-страницу ГУ национальной полиции Украины по Херсонской области.

Подчеркивается, что стражи порядка будут работать на блокпостах в районах, которые граничат с республикой, а именно: в Геническом, Каланчакском и Чаплынском районах. Также полицейские будут контролировать основные трассы, которые соединяют материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции состоялась на посту "Азов", который находится на 500-м километре трассы М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Напомним, набор в "патрульную полицию Крыма" был объявлен в конце прошлого месяца главой Нацполиции Украины Сергеем Князевым. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По его словам, сотрудники МВД будут работать с крымчанами, которые выехали с территории полуострова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.05.2018 10:31
ИМХО

Говорят, в ДНР уже давно работает патрульная полиция Киева.

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15.05.2018 11:23
- гость -

А правительство Крыма в Киеве еще не создали? А тож как так без него?

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