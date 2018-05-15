Фото: ФК "Барнаул"

Барнаульское "Динамо" 11-й год подряд не смогло стать чемпионом и выйти в ФНЛ. В очередном туре Второго дивизиона зоны "Восток" барнаульское "Динамо" в гостях уступило "Смене" – 1:2 и лишилось шансов занять первое место в турнирной таблице.

Таким образом, "Динамо" осталось на втором месте с 26 очками и потеряло даже теоретические шансы занять первое место в турнирной таблице. "Сахалин" досрочно стал победителем зоны "Восток" первенства России по футболу среди команд ПФЛ, но на повышение в классе команда не собирается. Ранее стало известно, что ни один клуб зоны "Восток" не подал заявку на участие в ФНЛ. Таким образом, уже третий год подряд победитель "Востока" отказывается от повышения.

Следующий матч "Динамо" проведет на выезде 17 мая против "Сахалина".

Отметим, что 10 октября 2007 года барнаульское "Динамо" одержало историческую победу над ленинск-кузнецкой "Зарей", стало чемпионом зоны "Восток" Второй лиги и впервые в истории завоевало право на выход в подэлитный дивизион страны. В присутствии восьми тысяч зрителей на заснеженном поле стадиона сине-белые под руководством Александра Дорофеева одержали крупную победу 3:0 над некогда флагманом кузбасского футбола. Наша команда уже 11 лет не может выиграть в чемпионате ФНЛ. В этом сезоне это не удалось сделать, даже несмотря на то, что в чемпионате участвовало всего шесть команд.

Интересно, что при любом раскладе следующий сезон во втором дивизионе зоны "Восток" будет проходить в новом формате. Лига, где сейчас выступает всего 6 команд, будет расширена за счет дублирующих составов сибирских команд, выступающих в ФНЛ: "Енисей", "Сибирь", "Томь".