Фото: ob-zor.ru

Частный сектор в западной части Рубцовска подтапливает грунтовыми водами, сообщает местный портал "Рубцовск инфо".

Отмечается, что в данный момент подтоплены приусадебные участки, вода прибывает в погреба частных домов, а в одном из строений покосилась стена.

"Возможно, причиной послужило то, что почва начала прогреваться, что и спровоцировало подъем грунтовых вод", — добавляет издание, которое также указывает, что до города докатилась вторая волна паводка.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю порталу Amic.ru пояснили, что подтопление грунтовыми водами нельзя назвать второй волной паводка. Скорее, это является неким остаточным явлением первой волны. Вторая же волна паводка приходит в районы Алтайского края в конце мая — начале июня.

Напомним и то, что проблема подтопления домовладений грунтовыми водами в Алтайском крае стала не менее острой, чем затопление поверхностными водами. Высокий уровень грунтовых вод на протяжении последних лет начал фиксироваться в разных уголках региона.

В прошлом году жители частного сектора в Рубцовске также серьезно пострадали от грунтовых вод.