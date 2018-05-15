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18 заключенных ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Республике Алтай предстанут перед судом за призывы и участие в массовых беспорядках. Объем материалов уголовного дела составил около 30 томов, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.

Уточняется, что инцидент произошел 22 сентября 2016 года. Утром один из заключенных, находясь в камере, начал призывать других лиц, которые содержались в следственном изоляторе, устроить беспорядки и уничтожить имущество учреждения. Его сразу же поддержали свыше 23 заключенных, которые находились в 16 камерах.

Отмечается, что злоумышленник вместе с пятью сокамерниками расшатал стол и две лавки, вырвав их опоры, которые были вмонтированы в бетонный пол, а затем мебелью забаррикадировал входную дверь. Остальные участники бунта повредили и уничтожили телевизионные камеры внутри камерных помещений. В итоге злоумышленники повредили и уничтожили имущество изолятора на сумму свыше 150 тысяч рублей, деорганизовав его деятельность. Сотрудникам УФСИН удалось пресечь беспорядки в течение часа.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.