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Вопрос о деньгах на ремонт старого моста в Барнауле поставят перед Москвой

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Пока судьба объекта не решена

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти региона не допустят закрытия старого моста без внятного объяснения, кто и когда будет его ремонтировать. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.

"Ситуация с коммунальным мостом не патовая, но проблемная. В сутки через мост проходит 17 тысяч автотранспортных средств. Мы не можем допустить, чтобы он был закрыт для проезда без внятного понимания, что с ним будет происходить дальше: кто и в какие сроки будет осуществлять требования (по содержанию — прим. ред.)", — заявил глава региона.

Александр Карлин добавил, что в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом". 

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Мост требует ремонта. Пару лет назад там произошло частичное обрушение проезжей части. Сейчас опасения вызывают плиты проезжей части и деформационные швы моста. На дорожном полотне множество дефектов. Смотрите, как сегодня выглядит старый мост.

В последние годы мост получал только частичный ремонт. Капитальный ремонт мэрия Барнаула оценила в миллиард рублей. Средства на содержание моста выделяла городская администрация.

В 2016 году прокуратура обязала власти провести капитальный ремонт. В 2017 году мост решением суда передали на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Там заявляют, что средств на ремонт моста нет.

Сейчас Росимущество по суду пытается передать объект Росавтодору. Дело не только в мосте, но и участке трассы от моста до Новоалтайска. Но даже если суд определит собственника, не факт, что мост не закроют совсем. По мнению федеральных властей, Барнаулу хватит и одного - нового моста.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.05.2018 14:11
- гость -

По мнению федеральных властей, Барнаулу хватит и одного - нового моста.
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Это уже конкретно. Получается, что если город решит не ремонтировать мост, то его тупо закроют. А наш губернатор готов тратить деньги хоть на "праздник цветения маральника", хоть на "плешивую гору", но только не на ремонт моста.

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