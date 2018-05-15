Власти региона не допустят закрытия старого моста без внятного объяснения, кто и когда будет его ремонтировать. Об этом заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.

"Ситуация с коммунальным мостом не патовая, но проблемная. В сутки через мост проходит 17 тысяч автотранспортных средств. Мы не можем допустить, чтобы он был закрыт для проезда без внятного понимания, что с ним будет происходить дальше: кто и в какие сроки будет осуществлять требования (по содержанию — прим. ред.)", — заявил глава региона.

Александр Карлин добавил, что в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".

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Мост требует ремонта. Пару лет назад там произошло частичное обрушение проезжей части. Сейчас опасения вызывают плиты проезжей части и деформационные швы моста. На дорожном полотне множество дефектов. Смотрите, как сегодня выглядит старый мост.

В последние годы мост получал только частичный ремонт. Капитальный ремонт мэрия Барнаула оценила в миллиард рублей. Средства на содержание моста выделяла городская администрация.

В 2016 году прокуратура обязала власти провести капитальный ремонт. В 2017 году мост решением суда передали на баланс межрегионального территориального управления Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай. Там заявляют, что средств на ремонт моста нет.

Сейчас Росимущество по суду пытается передать объект Росавтодору. Дело не только в мосте, но и участке трассы от моста до Новоалтайска. Но даже если суд определит собственника, не факт, что мост не закроют совсем. По мнению федеральных властей, Барнаулу хватит и одного - нового моста.