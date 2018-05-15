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Решение Таганского районного суда столицы РФ о блокировке доступа к мессенджеру Telegram во вторник, 15 мая, вступило в силу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальный сайт судов Москвы.

"Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу", — цитирует агентство текст карточки дела.

Напомним, суд 13 апреля текущего года удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в РФ из-за отказа предоставлять ФСБ ключи дешифровки. 16 апреля операторы начали немедленную блокировку мессенджера.

В решении суда подчеркивается, что его можно было обжаловать в течение месяца со дня принятия.