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Решение Таганского районного суда столицы РФ о блокировке доступа к мессенджеру Telegram во вторник, 15 мая, вступило в силу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официальный сайт судов Москвы.
"Дата: 15.05.2018. Состояние: вступило в силу", — цитирует агентство текст карточки дела.
Напомним, суд 13 апреля текущего года удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в РФ из-за отказа предоставлять ФСБ ключи дешифровки. 16 апреля операторы начали немедленную блокировку мессенджера.
В решении суда подчеркивается, что его можно было обжаловать в течение месяца со дня принятия.
Комментарии
Какая к черту блокировка, если СК РФ продолжает работу своего телеграм-канала?
На канал СК в Telegram по данным на полночь 18 апреля подписаны более 8,9 тысячи человек. В СК РФ свой канал в Телеграме называют "зеркалом" акка в мессенджере Там-Там.
А если на почте на Сахалине 13-го мая было принято письмо с апелляционной жалобой, то какое к черту вступление в силу решения суда.