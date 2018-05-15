Фото: ОНФ по Алтайскому краю
Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проверили состояние остановок общественного транспорта в Барнауле, Бийске и Рубцовске, где нашли значительные нарушения, сообщает пресс-служба общественной организации.
Общественники также провели опрос среди жителей об удовлетворенности работой городского транспорта. Итоги мониторинга направлены главам муниципалитетов с просьбой взять на контроль устранение выявленных недостатков.
Отмечается, что в Барнауле активисты ОНФ проверили 23 объекта. В наихудшем состоянии оказалась остановка на улице Весенней, 10 (стоит только обозначающий знак), в лучшем – на проспекте Ленина, 154к. Посадочную площадку нормативной ширины имеют 17% проверенных остановок, павильонами оборудованы 78%, 47% освещены, 26% имеют заездной карман. На большинстве проверенных остановок отсутствует расписание движения транспорта.
В Бийске проверено 10 объектов. В наихудшем состоянии остановка "Садовая". Лучшей активисты ОНФ назвали остановку на улице Шишкова, 41б. Посадочную площадку нормативной ширины имеют 10% проверенных остановок, павильонами оборудованы 90%, освещены 30%, заездной карман имеют 20%. На большинстве остановок также отсутствует расписание.
В Рубцовске активисты ОНФ изучили состояние 14 остановок. Худшей названа остановка на проспекте Ленина, 194. В лучшем состоянии остановки на улице Жуковского, 2 и проспекте Ленина, 13. Площадку нормативной ширины имеют 43%, павильонами оборудованы 100% остановок. Но нигде нет освещения, заездных карманов и расписания движения.
Как сообщает ОНФ, чаще всего жители этих трех городов жаловались на неудовлетворительное состояние салонов. Барнаульцы чаще других сообщали о нарушении водителями правил дорожного движения. Респонденты говорили о необходимости увеличить количество транспорта в часы пик, отмечали недоступность общественного транспорта для инвалидов, поскольку в регионе практически нет низкопольного транспорта. Выделение отдельных полос, по мнению участников опроса, нецелесообразно, так как основные магистрали в Барнауле, Бийске и Рубцовске двухполосные. Наличие в транспорте данных о перевозчике подтвердили практически 100% участников опроса.
"Можно говорить о том, что в большей степени наши остановки нуждаются в павильонах, освещении и установке информационных табличек. Что касается обеспечения доступности транспорта и остановок для инвалидов, мы разделяем мнение федеральных коллег о низкой эффективности объектно-ориентированного подхода к формированию доступной среды. Оптимален маршруто-ориентированный подход. Для его внедрения необходимы комплексные решения в рамках синхронизации программы "Доступная среда", приоритетных проектов "Формирование комфортной городской среды", "Безопасные и качественные дороги", программы по обновлению парка общественного транспорта", – отметила член регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Евгения Гущина.
Устранение зафиксированных проблем активисты ОНФ взяли на контроль. Отметим, аналогичный мониторинг ОНФ прошел по всей стране. Общественники изучали ситуацию в административных центрах и населенных пунктах с численностью от 20 тысяч человек. Мониторинг охватил остановки, на которые жаловались люди, а также расположенные на востребованных маршрутах.
Комментарии
А не смущает, что некоторые остановки располагаются ПЕРЕД пешеходным переходом, заставляя людей обходить автобусы и троллейбусы СПЕРЕДИ.
На большинстве проверенных остановок отсутствует расписание движения транспорта.
какое нахрен расписание, если автобусники летают как бог на душу положит??
Барнаульцы чаще других сообщали о нарушении водителями правил дорожного движения.
А есть остановки построенные в нарушение строительных норм , где соблюсти ПДД просто не возможно. Например пр. Космонавтов 13 при нанесении разметки у пешеходного перехода.
Конечная маршруток напротив новой ленты. Остановка отсутствует. Пассажиров высаживают на припаркованные автомобили.
Интересно, а какая нормативная ширина посадочной площадки?
На некоторых трамвайных остановках приходится прям щемится к забору, чтобы не попасть под железные колеса..
Автобусы ездят не так, что бы доставить пассажиров вовремя, а что бы обеспечить загрузку. Поэтому частенько даже на полупустой дороге тащатся,и доезжаешь не быстрее чем в час пик.
У маршрутного такси 78 маршрут уникальный, с Павловского на Малахова от центра он единственный ходит. Мог бы деньги грести, но из-за того, что его не дождаться, то пассажиры и не ждут, а едут с пересадками, так быстрее получается. А сами 78-е маршрутки возят остатки пассажиров неуехавшие другим транспортом. А за последний год после 8 вечера не видел его ни разу.
да я больше месяца билась с комитетом по транспорту Барнаула, чтобы автобусы, у которых маршрут предполагает остановку у речного вокзала там останавливался!!!-где там....Не хотят они работать!!! только бабки получают!!! и одни отговорки у них.
Тов. Дугин!!! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ВАШИХ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫЕ ШТАНЫ ПРОТИРАЮТ, не РАБОТАЮТ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАН!!!