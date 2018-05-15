В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1913 бюджетных мест по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Традиционно приоритетными для университета являются направления подготовки (специальности) технической и технологической направленности, а также IT-отрасли.

Часть бюджетных мест распределена в филиалы АлтГТУ в Бийске и Рубцовске. Так, Бийский технологический институт получил 209 бюджетных мест, а Рубцовский индустриальный институт – 96 мест.

Приемная кампания в этом году начнется раньше, чем обычно – 13 июня. Так сделано для удобства выпускников прошлых лет, а также иностранных граждан, завершающих обучение русскому языку в институте международного образования и сотрудничества АлтГТУ.

Как и в прошлом году, в АлтГТУ при приёме документов будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учёбе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Например, обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по 10 баллов соответственно. При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще 3 балла, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить 2 балла. За достижения в области спорта также могут быть начислены баллы: мастерам спорта – 10 баллов, кандидатам в мастера спорта – 7 баллов и обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов. Также при начислении баллов за индивидуальные достижения учитывается участие в ряде научных конкурсов, перечень которых приведён в правилах приема в АлтГТУ.

Как отмечают в приёмной комиссии технического вуза, суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 дополнительных баллов.

Приём документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 13 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 17 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 29 августа (до 17 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 27 сентября (до 21 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Подавать документы можно одновременно по трём направлениям подготовки (специальностям). В приемные комиссии поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра.

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Вся необходимая информация о приёмной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: (3852) 29-07-29.