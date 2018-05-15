Группа компаний "Авиафлот" с 15 мая запускает третий ежедневный рейс — в 05:30, который доставит пассажиров в аэропорт в 09:30 и отправится в обратный рейс из Толмачево в 12 часов. Это отличная новость для барнаульцев, которые планируют авиаперелеты в популярные курортные направления из Новосибирска и решают вопрос с трансфером до Толмачево.

Напоминаем, что "Авиафлот" уже несколько лет помогает делать это с комфортом и экономией, организуя в летний сезон доставку пассажиров тремя ежедневными рейсами: в 0:30, 5:30 и 13:00.

Пять причин, почему стоит выбрать именно трансфер "Авиафлота":

Лицензированный перевозчик и осуществление услуги на протяжении шести лет;

Комфортабельные автобусы от 15 до 35 посадочных мест в зависимости от группы;

Возможна доставка с домашнего адреса до терминала А или В;

Специальные условия для перевозки ‍детей;

Водители с большим стажем работы.

Но на этом очевидные плюсы собственного трансфера "Авиафлота" не заканчиваются. По словам руководителя отдела маркетинга группы компаний "Авиафлот" Анастасии Золотарёвой, тех, кто воспользуется услугами доставки, ждут приятные сюрпризы.

"Во-первых, обрадует цена билета – 765 рублей для клиентов компании и 850 – для всех остальных. Во-вторых, теперь отправляться автобусы будут с нового адреса: пр. Ленина, 107, где пассажиров ждут такие приятные бонусы, как кофе на вынос и упаковка багажа всего за 250 рублей. В-третьих, при желании возможно заказать индивидуальную доставку к месту отправления с домашнего адреса", — отметила представитель "Афиафлота".

Заказать доставку в Толмачево можно любым удобным способом:

оформить в любом офисе продаж туристической компании "Авиафлот"

приобрести на сайте.

Подробная информация по тел. 8 (3852) 22-66-66 или на сайте aviaflot.ru

