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Хоккеист "Ак Барса" привезет на два дня Кубок Гагарина в Барнаул и Бийск

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Организацией визита спортсмена занимается вице-премьер Андрей Щукин

Фото: ХК "АК Барс"

Защитник "Ак Барса", воспитанник бийского хоккея Никита Лямкин, который в этом сезоне в составе казанской команды выиграл Кубок Гагарина, намерен привезти его на два дня в Алтайский край. Организацией визита игрока "Ак Барса" занимается вице-премьер регионального правительства Андрей Щукин, которому удалось предварительно договориться с Никитой Лямкиным о посещении Барнаула и Бийска с главным трофеем в российском хоккее.

Предварительно, Лямкин, проживающий сейчас в Казани, должен прилететь в Барнаул на новом рейсе из столицы Татарстана в начале июня. Сейчас в Бийске проживает его семья, и он будет рад привезти Кубок Гагарина на Родину. Как пояснил Андрей Щукин, он хорошо знаком с Никитой Лямкиным, поскольку он является лучшим другом его сына — Кирилла. Переговоры с воспитанником бийского хоккея практически завершены и необходимо только согласовать график визита на Алтай.

Как пояснил Amic.ru Андрей Щукин, ориентировочно, 10 июня Кубок Гагарина будет представлен болельщикам в Барнауле во Дворце зрелищ и спорта, где с ним сможет сфотографироваться любой желающий. 11 июня игрок казанского клуба представит трофей в своем родном Бийске.

Никита Лямкин начинал играть в хоккей в Бийске — он занимался в детском клубе "Лицей", базой которого является ледовая площадка в квартале АБ. В школьном возрасте Никита вместе со своими родителями переехал в Новокузнецк, чтобы постигать азы хоккея в спортшколе местного клуба "Металлург" (команда "Металлург" в те годы играла в Континентальной хоккейной лиге).

Юный хоккеист успешно выступал в молодежной команде ХК "Металлург", также некоторое время играл в Канаде — в команде Молодежной хоккейной лиги. Затем вернулся в Россию и выступал уже за основной состав команды "Металлург" (Новокузнецк). А теперь играет за один из сильнейших клубов КХЛ — казанский "Ак Барс". В этом сезоне в финале серии со счетом 1-4 "Ак Барс" обыграл в финале плей-офф ЦСКА и стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина — главной награды в российском хоккее.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

15.05.2018 13:01
- гость -

Скопировали традицию у НХЛ, но там кубок Стэнли имеет свою историю. Зачем Гагарина приплели понятно - его же знают все. А вот КХЛ ... что крестьяне, то и обезьяне, как обычно. Ругают всё западное, но используют их идеи и пытаются копировать всё, что смогут.

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