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Центробанк РФ ждет замедления темпов годового прироста реальной зарплаты и оценивает увеличение данного показателя на 7-8% в текущем году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Интерфакс" и регулятора.

"Динамика заработной платы соответствует прогнозу Банка России об умеренном росте потребительского спроса, согласующегося с постепенным повышением инфляции до целевого уровня 4%",— цитирует издание комментарий Банка России.

Ранее регулятор оценивал годовой темп прироста реальной заработной платы в 9,5%.

Также ЦБ РФ подчеркивает, что последние оценки макроэкономических показателей нельзя считать окончательными, так как он не располагает данными о состоянии рынка труда в апреле этого года.