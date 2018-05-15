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Центробанк прогнозирует рост реальной зарплаты россиян на 7-8%

, ИА "Амител"
По прошлым оценкам регулятора, годовой темп прироста реальной зарплаты составлял 9,5%

Фото: mosinf.ru

Центробанк РФ ждет замедления темпов годового прироста реальной зарплаты и оценивает увеличение данного показателя на 7-8% в текущем году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Интерфакс" и регулятора.

"Динамика заработной платы соответствует прогнозу Банка России об умеренном росте потребительского спроса, согласующегося с постепенным повышением инфляции до целевого уровня 4%",— цитирует издание комментарий Банка России.

Ранее регулятор оценивал годовой темп прироста реальной заработной платы в 9,5%.

Также ЦБ РФ подчеркивает, что последние оценки макроэкономических показателей нельзя считать окончательными, так как он не располагает данными о состоянии рынка труда в апреле этого года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.05.2018 12:28
- гость -

У кого ЗП растёт на 10% в год?
Отпишитесь, где работаете, плиз

0  0
15.05.2018 12:43
- гость -

А рост бензина на 150-200% такими темпами как сейчас.

0  0
15.05.2018 12:49
- гость -

ЦБ также озвучил "позитивные" данные прогноза по оттоку капитала. По данным регулятора, отток капитала из России в 2018 году при учете среднерыночной цены нефти в 60 долларов за баррель по базовому сценарию составит "лишь" 19 млрд долларов, а не 24 млрд, как было годом ранее

В то же время отмечено, что I квартал 2018 года уже превысил прогнозные значения: выведено за 1 квартал больше чем прогнозировал ЦБ за год - 21 миллиард бакселей

это о прогнозах ЦБ

0  0
15.05.2018 13:01
- гость -

Бедная страна когда все вывезут

0  0
15.05.2018 13:06
- гость -

Подросла зарплата у миллеров и сечиных на 10% - средний показатель тоже вырос процентов на 7

0  0
15.05.2018 13:23
- гость -

а то
"Вексельбергу поддержка уже была оказана...По сумме мне не хотелось бы говорить...Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.

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