Фото: mosinf.ru
Центробанк РФ ждет замедления темпов годового прироста реальной зарплаты и оценивает увеличение данного показателя на 7-8% в текущем году. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Интерфакс" и регулятора.
"Динамика заработной платы соответствует прогнозу Банка России об умеренном росте потребительского спроса, согласующегося с постепенным повышением инфляции до целевого уровня 4%",— цитирует издание комментарий Банка России.
Ранее регулятор оценивал годовой темп прироста реальной заработной платы в 9,5%.
Также ЦБ РФ подчеркивает, что последние оценки макроэкономических показателей нельзя считать окончательными, так как он не располагает данными о состоянии рынка труда в апреле этого года.
Комментарии
У кого ЗП растёт на 10% в год?
Отпишитесь, где работаете, плиз
А рост бензина на 150-200% такими темпами как сейчас.
ЦБ также озвучил "позитивные" данные прогноза по оттоку капитала. По данным регулятора, отток капитала из России в 2018 году при учете среднерыночной цены нефти в 60 долларов за баррель по базовому сценарию составит "лишь" 19 млрд долларов, а не 24 млрд, как было годом ранее
В то же время отмечено, что I квартал 2018 года уже превысил прогнозные значения: выведено за 1 квартал больше чем прогнозировал ЦБ за год - 21 миллиард бакселей
это о прогнозах ЦБ
Бедная страна когда все вывезут
Подросла зарплата у миллеров и сечиных на 10% - средний показатель тоже вырос процентов на 7
а то
"Вексельбергу поддержка уже была оказана...По сумме мне не хотелось бы говорить...Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.