Предстоят электромонтажные работы и необходим опытный специалист? В компании "Алтайэнергосбыт" можно заказать такую услугу. Перечень работ, которые здесь осуществляют:
- замена приборов учета и вводного кабеля;
- монтаж выносных щитов учета;
- многое другое.
Электромонтажные работы любой сложности в "Алтайэнергосбыте" по выгодным ценам! Подробности можно получить в клиентских офисах компании.
АО "Алтайэнергосбыт":
г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
тел. 8 (3852) 22-39-51
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Комментарии
позвонил туда на прошлой неделе, так они от одного к другому пинали минут 5 так и не смогли определиться кто у них за эти услуги отвечает