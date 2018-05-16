Предстоят электромонтажные работы и необходим опытный специалист? В компании "Алтайэнергосбыт" можно заказать такую услугу. Перечень работ, которые здесь осуществляют:

замена приборов учета и вводного кабеля;

монтаж выносных щитов учета;

многое другое.

Электромонтажные работы любой сложности в "Алтайэнергосбыте" по выгодным ценам! Подробности можно получить в клиентских офисах компании.

АО "Алтайэнергосбыт":

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

тел. 8 (3852) 22-39-51

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