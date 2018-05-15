Фото: altai.sledcom.ru

Житель села Боочи в Горном Алтае задержан по подозрению в смертельном избиении собственного 23-летнего сына.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, в отношении 52-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно версии следствия, поздним вечером 11 мая между подозреваемым, находившимся в состоянии опьянения, и его сыном вспыхнула бытовая ссора.

"Когда последний уснул, затаивший злобу отец нанес спящему сыну множественные удары металлической кочергой по туловищу и голове, после чего лег спать", — отмечают в СКР.

Сына обнаружила его мать, вернувшаяся домой утром. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

Спасти молодого человека не удалось — он скончался в больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.