Фото: foto-planeta.com

Поиски двухлетней девочки, пропавшей в марте текущего года, продолжаются в Алтайском крае.

Ориентировку на ребенка распространяют волонтеры отряда "Лиза Алерт". Известно, что девочка исчезла 23 марта в селе Усть-Кокса.

Напомним, что ранее в связи с пропажей ребенка было возбуждено уголовное дело.

Приметы пропавшей: рост 95-100 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые до плеч, глаза зеленые.

Была одета: ярко-салатовая шапка с ушками, белая куртка, розовые штаны, синие сапожки.