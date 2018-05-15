Фото: gazeta.a42.ru

Снос зданий кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где в пожаре погибли 60 человек, начался во вторник, 15 мая, в Кемерово. Первыми снесут вспомогательные здания, пишет ТАСС, ссылаясь на слова губернатора региона Сергея Цивилева.

"Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра "Зимняя вишня" <…>. Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап — демонтаж вспомогательных зданий", — рассказал он.

Цивилев добавил, что уже подведены предварительные итоги обсуждения того, что будет находиться на территории ТЦ. Большинство горожан проголосовали за обустройство сквера. Врио губернатора добавил, что на территории площадки поставят две веб-камеры, чтобы кемеровчане могли в реальном времени следить за этапами строительства сквера.

Цивилев рассказал, что пока не принято решение о том, что будет находиться на территории сквера — появится ли там памятник или часовня. При этом он отметил, что уже в начале июня эту зону могут признать рекреационной.

"К 8 июня организованы процедуры по признанию данной территории рекреационной, в рамках которой и должен находиться сквер. Будут проведены публичные слушания, на которые мы приглашаем всю общественность города, которая выразит свое мнение по поводу нахождения здесь сквера", — уточнил врио губернатора.

Агентство отмечает, что накануне Цивилев сообщил, что урегулированы все вопросы с собственниками. По данным ТАСС, всего в ТЦ около 40 владельцев, покупавших помещения в разное время, в том числе основное — Кемеровский кондитерский комбинат. Площадку после сноса "Зимней вишни" намерены обустроить к 1 сентября 2018 года.

Напомним, крупный пожар в ТЦ произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара и гибели людей было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми проходят восемь человек.