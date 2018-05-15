Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением 19-летнего студента Алтайского промышленно-экономического колледжа Геннадия Леонова.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по статье "убийство".

"По данным следствия, 9 апреля 2018 года молодой человек ушел из своего дома, и до сих пор его местонахождение не установлено", - отмечают в правоохранительном ведомстве.

Приметы пропавшего: рост 178 см, телосложение спортивное, волосы русые короткие, глаза голубые.

Пропавший был одет в синюю болоньевую куртку, синие джинсы, синие ботинки.

Граждан, что-либо знающих о том, где находится молодой человек, просят обращаться по телефонам: 8 (3852) 29-80-02 или 8-913-210-44-83.