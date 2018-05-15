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22-летний бийчанин заказал в Сети товар за 15 тысяч 300 рублей, однако в результате в посылке получил кирпич. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Отмечается, что житель Бийска переписывался в соцсетях с "продавцом", у которого хотел купить видеокарту для компьютера. После обсуждения всех деталей бийчанин перечислил на счет продавца оговоренную сумму.

Однако когда долгожданная посылка пришла, молодой человек нашел в пластиковом конверте обычный кирпич. Продавец на связь больше не выходил.

После этого потерпевший обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю отметили, что подобные факты в Бийске регистрировались уже не раз. Стражи порядка рекомендуют горожанам осторожно заключать дистанционные финансовые сделки.