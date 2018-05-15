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Наказание в виде реального срока лишения свободы ждет по решению суда бывшего депутата Барнаульской гордумы, экс-руководителя управляющей компании ООО "Южком" Александра Черданцева.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, его признали виновным в присвоении и растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

"Следствием и судом установлено, что Черданцев, являясь руководителем управляющей компании ООО "Южком", в период с 2010 по 2013 год, действуя совместно со своим сыном, под видом оплаты якобы оказанных услуг по уборке придомовой территории и производства ремонтно-строительных работ обслуживаемых 84-х многоквартирных жилых домов обеспечил поступление на расчетные счета подконтрольных ему трех фирм денежных средств управляющей компании, подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям — ООО "Барнаульский водоканал" и МУП "Энергетик" г. Барнаула. После чего похищенные денежные средства обвиняемые обналичивали, в том числе с привлечением третьих лиц, и распоряжались ими по собственному усмотрению", — указывают в СКР.

Ущерб, причиненный управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям, оценивается суммой более 8,5 млн рублей. В Следственном комитете уточняют, что преступление было выявлено сотрудниками краевого управления ФСБ России.

В итоге суд приговорил Александра Черданцева к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с обвиняемого было взыскано 4 миллиона 477 тысяч рублей в пользу ООО "Барнаульский водоканал" и более 600 тысяч рублей за услуги адвоката по назначению и оплату проведенных экспертиз.

Что касается сына бывшего депутата, которому также инкриминируют присвоение и растрату, то в связи с заключением им досудебного соглашения его уголовное дело было выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд. Приговором ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.