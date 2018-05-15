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Следователи раскрыли убийство 20-летнего жителя Первомайского района, ранее по факту безвестного исчезновения которого было возбуждено уголовное дело. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что сообщение о пропаже молодого человека поступило в марте текущего года. В связи с этим была проведена доследственная проверка, а затем возбуждено дело. В ходе работы следователей, криминалистов и полицейских была получена информация, что к пропаже молодого человека причастен 42-летний местный житель. 10 мая на территории его жилья было найдено тело потерпевшего. В этот же день мужчину задержали по подозрению в убийстве. Сейчас он заключен под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что инцидент произошел 22 марта в селе Новоповалиха. Между потерпевшим и подозреваемым, которые были пьяны, возник словесный конфликт. В ходе этого на почве возникших личных неприязненных отношений обвиняемый множество раз ударил ножом молодого человека. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте. После этого обвиняемый решил скрыть следы преступления и спрятал тело убитого в яме, которая была расположена на территории его жилья.

В данный момент следователи собирают и закрепляют доказательственную базу. Расследование преступления продолжается.