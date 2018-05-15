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Темпы выдачи ипотеки удвоились в Алтайском крае в первом квартале 2018 года. Такие данные приводит отделение по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ. По этому показателю наш регион опережает многие другие регионы Сибири, где эти показатели выросли в 1,8 раза.

Согласно исследованию, жители Алтайского края с начала 2018 года оформили ипотечные кредиты на 7 миллиардов рублей. Это в 2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года. В количественном выражении выдано 5,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов (в 2017 году – 2,7 тысячи). Жители края берут ипотеку в среднем на 15,5 лет, 98,7% задолженности по ипотечным кредитам погашается своевременно.

Заместитель управляющего Отделением Барнаул Сибирского ГУ Банка России Андрей Антипов связывает растущий спрос на ипотеку со снижением процентных ставок и популярностью специальных программ банков для молодых семей, военных и т. д.

Средневзвешенная ставка по ИЖК в первом квартале 2018 года составила 9,7%. Годом ранее она составляла 12%.

Отметим, что власти Алтайского края в последние годы неоднократно отмечали всплеск спроса на ипотечные займы в регионе. Всего в 2017 году банки предоставили кредитов на 110 миллиардов рублей.