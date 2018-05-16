Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Барнаульские активисты намерены восстановить парк "Победа", заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.
Вернуть первоначальный облик знаковому месту планируется к 2020 году. Сейчас же неравнодушные горожане проводят на территории уборку и ищут любую информацию о прошлой жизни парка.
Комментарии
Заброшенным что-то делает не время и не стихия, а "люди". Без них парк простоит красивым и 20 лет и 200. Но пока табачные и алкогольные наркоманы, любители пожрать по дороге, собачники, бомжи и прочая свинота свободно посещает парк, и вообще, любую точку города, пока она безнаказанно творит свои быдлодела, вот до тех пор парк, двор, город будут заброшены. Бороться надо не с мусором, а с его источником в виде "людей". Но город разрешает активистам первое, и запрещает второе. Разрешите мне второе и город будет блестеть.