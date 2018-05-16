Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульские активисты намерены восстановить парк "Победа", заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.

Вернуть первоначальный облик знаковому месту планируется к 2020 году. Сейчас же неравнодушные горожане проводят на территории уборку и ищут любую информацию о прошлой жизни парка.