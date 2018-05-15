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Житель Бийска предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего коллеги со своей старой работы.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по версии правоохранительных органов, 3 февраля этого года 51-летний мужчина, будучи пьяным, пришел на территорию одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска, где ранее работал охранником. Здесь он встретил знакомого работника.

"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений он нанес мужчине хранящимся при себе ножом не менее семи ударов в область жизненно важных органов. В результате полученных телесных повреждений 33-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — добавляют в СКР.

Во время следствия мужчина заявлял, что он предпринял меры самообороны. В данный момент материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.