Олимпийские чемпионы Загитова и Капризов станут гостями АТР на Алтае

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Известная фигуристка Алина Загитова и хоккеист ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов, выигравшие золотые медали на прошедшей в Южной Корее Олимпиаде, могут стать почетными гостями десятого форума АТР, который пройдет в Алтайском крае.

Как сообщил Amic.ru вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, хоккей и фигурное катание стали двумя видами спорта на Олимпиаде, где наша сборная выиграла золотые медали. Поэтому на юбилейный управленческий форум, где будет отдельная спортивная секция, решили пригласить именно Алину Загитову и Кирилла Капризова.

На имя Алины выслано приглашение за подписью губернатора Алтайского края Александра Карлина. Ожидается, что главная звезда мирового фигурного катания даст свой положительный ответ на приезд на Алтай.

Что касается игрока ЦСКА Кирилла Капризова, то сейчас он находится на чемпионате мира, который проходит в Дании. После его завершения у игрока будет отпуск, который он вместе со своей семьей часто проводил именно на Алтае. Если график Кирилла совпадет, он также приедет на форум "АТР". Отметим, что Кирилл Капризов родом из соседнего Новокузнецка, где выступал за команду "Кузнецкие Медведи". После этого перешел на повышение в местный клуб "Металлург", который в 2014 году выступал еще в сезоне КХЛ. С 2017 года нападающий подписал трехлетний контракт с ЦСКА, и сегодня его называют одним из самых талантливых российских игроков.

Юбилейный управленческий форум "АТР" состоится с 3 по 9 июня 2018 года на территории города-курорта Белокуриха и туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье". Основной темой станет Год добровольчества в России.