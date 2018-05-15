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Российские власти, вероятно, повысят пенсионный возраст, чтобы выполнить нацпроекты в рамках нового "майского указа", иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник, 15 мая, газета "Коммерсант".

Отмечается, что нацпроекты 2018-2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, схожи с проектами времен его президентства. В "двадцатипятитриллионном плане" Белого дома, с которым ознакомилось издание, 13 проектов, которые развивают уже существующие. Самые крупные расходы предусматриваются в рамках онкологической программы, обеспечения госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонта дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиций в российское ПО для "цифрового государства". В год они будут обходиться дополнительно в 150-200 миллиардов рублей каждый. Газета отмечает, что самым логичным способом покрытия этих расходов является экономия бюджета при повышении пенсионного возраста.

По данным издания, ожидается крупное, но не радикальное перераспределение расходов бюджета, порядка 7,8% федеральных расходов (траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Это более масштабный план для бюджетной системы, чем нацпроекты 2008-2012 годов, так как они производятся в рамках "бюджетного правила".

Если в 2015–2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019–2024 годах сокращение затронет те же сферы плюс, предположительно, средства, которые федеральный бюджет сэкономит из-за повышения пенсионного возраста. Подчеркивается, что при повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией.

Экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов в деньгах, "переупаковав" в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона), инфраструктурный (1,79 триллиона) и проект "цифровой экономики" (1,31 триллиона).