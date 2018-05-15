Вторник, 15 Май, 15:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,77
€ 73,94
519927
13°
Обь
387см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

СМИ: пенсионный возраст в РФ могут повысить из-за "майских указов"

, ИА "Амител"
В противном случае бюджетных доходов будет недостаточно

Фото: kursktv.ru

Российские власти, вероятно, повысят пенсионный возраст, чтобы выполнить нацпроекты в рамках нового "майского указа", иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник, 15 мая, газета "Коммерсант".

Отмечается, что нацпроекты 2018-2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, схожи с проектами времен его президентства. В "двадцатипятитриллионном плане" Белого дома, с которым ознакомилось издание, 13 проектов, которые развивают уже существующие. Самые крупные расходы предусматриваются в рамках онкологической программы, обеспечения госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонта дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиций в российское ПО для "цифрового государства". В год они будут обходиться дополнительно в 150-200 миллиардов рублей каждый. Газета отмечает, что самым логичным способом покрытия этих расходов является экономия бюджета при повышении пенсионного возраста.

По данным издания, ожидается крупное, но не радикальное перераспределение расходов бюджета, порядка 7,8% федеральных расходов (траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Это более масштабный план для бюджетной системы, чем нацпроекты 2008-2012 годов, так как они производятся в рамках "бюджетного правила".

Если в 2015–2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019–2024 годах сокращение затронет те же сферы плюс, предположительно, средства, которые федеральный бюджет сэкономит из-за повышения пенсионного возраста. Подчеркивается, что при повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией.

Экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов в деньгах, "переупаковав" в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона), инфраструктурный (1,79 триллиона) и проект "цифровой экономики" (1,31 триллиона).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.05.2018 14:19
Filin

правительство на себе сэкономить и Думе не хочет?

0  0
15.05.2018 14:21
- гость -

Не хватает денег? Так может не с пенсионеров нужно начинать, а с олигархов? Вон Усманов, Блаватник, Абрамович – богатейшие жители Великобритании...

0  0
15.05.2018 14:24
- гость -

Всё правильно делают

0  0
15.05.2018 14:35
- гость -

Так может не с пенсионеров нужно начинать, а с олигархов?

так таки уже ))
"Вексельбергу поддержка уже была оказана… По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.

0  0
15.05.2018 14:37
- гость -

Дарахие ваффияне должны страдать! Обожаю диктатора-гебушника!

0  0
15.05.2018 14:37
- гость -

ну и про пенсионеров не забыли ))

Минфин РФ выступил с инициативой уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.

Из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном порталепроектов нормативных правовых актов, следует, что в текущем году предлагается провести сокращение расходов на пенсионное обеспечение населения на 51,5 миллиарда рублей. В целом же расходы по разделу «Социальная политика» снизятся на 52,93 миллиарда рублей.

Кроме того, траты на социальное обеспечение в этом году Минфин хочет урезать на 5,9 миллиарда рублей. На меры господдержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.

0  0
15.05.2018 14:40
- гость -

По-видимому, сегодня решено, что последний срок Путина - самое время завязывать "с советчиной". Так что страну ждут серьезнейшие ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ. А это значит: пенсионная реформа, ликвидация последних признаков содержательного образования и замена его бессистемным мусором, приватизация всего, что можно и чего нельзя, гарантированное превращение страны в полуколонию, приведение науке в нано-состояние, ликвидация самой возможности инноваций в сфере высоких технологий в пользу подготовки обслуживающего персонала и "квалифицированных потребителей". (c)

0  0
15.05.2018 14:52
месный

а рабочие места есть есть для тех кому за 50, а?

0  0
15.05.2018 14:52
Vanadiy2014

Вот как раз пенсионный возраст поднять следовало давно, вопрос уже перезрел.

0  0
15.05.2018 14:52
- гость -

А где обещанная СТАБИЛЬНОСТЬ - задалбали гайки закручивать... слов нет

0  0
15.05.2018 14:55
- гость -

15.05.2018 14:52
Vanadiy2014


Вот как раз пенсионный возраст поднять следовало давно, вопрос уже перезрел.

Согласен, в самый раз нужно по пятаку годков до пенсии накинуть 50-55 летним клоунам, которые за Володю голосовали.

0  0
15.05.2018 15:03
- гость -

Если у человека нет работы в 55 лет и слабое здоровье, на что он должен жить? Собрались бороться с бедностью лишив людей пенсии. Надо дать прикурить Путину и Медведеву.

0  0
15.05.2018 15:05
- гость -

Как надоели вы с этим бесконечным враньем со своим коммерсантом и рбк. Где обещанное увеличение НДФЛ? Повышение пенсионного возраста обещают уже кучу лет и что, не будет его в ближайшие годы, с НДСом что? экономические расчеты опровергают эффективность простого повышения пенсионного возраста. При проверке в ПФР нашли 226 млрд. р. неиспользуемых в предыдущие годы, рост поступлений взносов еще 96 млрд. в этом году, поэтому нет никакой необходимости из бюджета вносить деньги в ПФР на уровне предыдущего года или вы как желтые газеты хотите, чтобы кто-то деньги крутил пенсионные? На зарплате что-ли, если лоббируете интересы фондовцев? Денег достаточно и на повышение пенсии и на другие вопросы, более актуальная тема - стаж и отчисления в ПФР, нечего за счет налогов оплачивать хотелки уклоняльщиков.

0  0
15.05.2018 15:07
- гость -

15.05.2018 15:05
- гость -

Приятно послушать эксперта из провинциального Муходрищенска.

0  0
15.05.2018 15:08
- гость -

15.05.2018 15:03
- гость -

В Китае вообще пенсий нет, поэтому нужно и нашим отменить!

0  0
15.05.2018 15:10
- гость -

Хоосспаде, как бы я хохотал, если бы нынешним будущим пенсам отменили пенсюшку!!))) Хоть бы, хоть бы, хоть бы!! мммм

0  0
15.05.2018 15:10
- гость -

15.05.2018 14:55
- гость -
Согласен, в самый раз нужно по пятаку годков до пенсии накинуть 50-55 летним клоунам, которые за Володю голосовали.
----------------------------------------------------
В интернете есть видео как в одну кучу складывают все бюллетени и считают как за Путина. Надо учителям уменьшить зарплату, чтобы фальсификациями не занимались. Проверять результаты подсчетов не разрешают.

0  0
15.05.2018 15:13
- гость -

"В Китае вообще пенсий нет, поэтому нужно и нашим отменить!"
------
Тогда надо вернуть работающим все уплаченные в ПФР взносы. И отменить их. Будем копить сами.

0  0
15.05.2018 15:14
Гость

Что хотели получить то и получили.Чего теперь то возмущаетесь?!

0  0
15.05.2018 15:16
- гость -

15.05.2018 15:10
- гость -
Хоосспаде, как бы я хохотал, если бы нынешним будущим пенсам отменили пенсюшку!!))) Хоть бы, хоть бы, хоть бы!! мммм
-----------------------------------------
Ты тогда не дойдешь с работы до дома, будешь несколько раз избит и ограблен. Если у тебя есть машина, ее угонят как в 90-е.

0  0
15.05.2018 15:18
-гость-

ну а как вы хотели,Ролдугину на виолончели то не хватает, где брать? с пенсионеров само то, они же любят вождя

0  0
15.05.2018 15:21
Грантштейн

Я противник таких решений, как поднятие пенсионного возраста.
По моему мнению, стоит разобраться в первую очередь с самим ПФР, его штатом, зарплатами и шикарными офисами.
Но, как мы видим, есть на белом свете люди, которым "чем хуже - тем лучше".
Например юродливый Ванадий или веселящийся гостенёк 15:10.
Вот таких, по моему скромному личному мнению, надо к ногтю.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
15:22
Жительница Барнаула решила через суд стать мамой правнука Василия Шукшина 0
15:14
Барнаульский врач сорвался со скалы и погиб на уральском мотослете 0
15:02
Суд обязал бывшего арендатора освободить территорию парка "Изумрудный" 0
14:55
Лучшего потребителя "Алтайэнергосбыта" наградили в Москве 0
14:51
От проекта до первой машины: показываем, как строился Крымский мост 2
14:40
Трамвай врезался в автобус в Барнауле 0
14:33
Олимпийские чемпионы Загитова и Капризов станут гостями АТР на Алтае 2
14:22
Ущерб от первой волны паводка в Алтайском крае превысил миллиард рублей 0
14:15
СМИ: пенсионный возраст в РФ могут повысить из-за "майских указов" 22
14:03
Поиски пропавшей в марте двухлетней девочки продолжаются в Горном Алтае 0
13:49
Вопрос о деньгах на ремонт старого моста в Барнауле поставят перед Москвой 1
13:34
СК: житель Алтая зарезал знакомого и спрятал тело в яме 1
13:21
Экс-депутата Барнаульской гордумы Черданцева приговорили к реальному сроку 6
13:13
Бийчанин получил от мошенника по почте кирпич за 15 тысяч рублей 1
13:02
Уголовное дело возбудили в Барнауле после пропажи 19-летнего студента 1
12:51
В Кемерово начался демонтаж вспомогательных зданий ТЦ "Зимняя вишня" 2
12:42
Хоккеист "Ак Барса" привезет на два дня Кубок Гагарина в Барнаул и Бийск 4
12:37
Из Барнаула в аэропорт Толмачево будут ходить три автобуса 0
12:31
Пьяный житель Горного Алтая до смерти забил кочергой уснувшего сына 3
12:24
Центробанк прогнозирует рост реальной зарплаты россиян на 7-8% 14
12:20
Абитуриенты: приёмная кампания АлтГТУ в этом году стартует раньше обычного 0
12:13
Массовые нарушения выявили на остановках транспорта в Барнауле 10
12:02
Крымский мост: все, что надо знать об одной из крупнейших переправ в России 0
11:52
Украинскую чиновницу уволили за исполнение песни Захаровой в День Победы 1
11:40
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
11:32
Барнаульское футбольное "Динамо" 11-й год подряд не смогло выйти в ФНЛ 8
11:23
Пропавшая рубцовчанка найдена живой 2
11:14
Решение суда о блокировке доступа к Telegram вступило в силу 2
11:02
Вброс и провокация: КПРФ опровергла смену главы фракции в парламенте Алтая 8
10:53
Частный сектор Рубцовска подтапливает грунтовыми водами 0
10:40
Лакоманьяки: подборка самого странного маникюра 11
10:32
Алтайские заключенные пойдут под суд за участие в бунте 3
10:30
Рефинансирование кредитов – выход из долгового тупика 0
10:22
24-летняя девушка из Рубцовска пропала без вести 1
10:13
Кто все эти люди: имена кандидатов в новый состав правительства России 56
10:04
"Патрульная полиция Крыма" заработала на Украине 6
09:50
Шестибалльное землетрясение произошло у границ Алтая утром 15 мая 2
09:35
Названы самые угоняемые в России автомобили 1
09:24
Огонь уничтожил автомобиль "Жигули" в Бийске 0
09:16
Трамп рассказал о состоянии своей супруги после хирургической операции 2
09:08
Пожар произошел в кабине лифта в барнаульской многоэтажке 8
08:56
Данные 3 млн пользователей Facebook четыре года были в свободном доступе 0
08:43
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 15 мая 0
08:24
СМИ: испытания новейшего подводного беспилотника начались в Крыму 2
08:17
Экзамен на носу: как справиться с волнением перед ЕГЭ 5
08:06
Земля, семья и лак для ногтей: 15 мая в истории мира и Барнаула 0
07:50
Алтай попытается увеличить собираемость земельного налога с помощью космоса 3
07:34
Федералы не хотят брать на баланс старый мост из-за дороги до Новоалтайска 8
07:22
Более восьми тысяч чиновников и депутатов Алтая отчитались о доходах 5
07:15
ЖК "АдмиралЪ": новый проект о современном жилье на Amic.ru
Застройщик ИСК "Союз" представляет новый для Барнаула "морской" проект
07:03
Двухуровневую квартиру с сауной и террасой продают в Барнауле за 17 млн руб 5
06:48
Как попасть на прием к губернатору Алтайского края Александру Карлину 2
06:32
Барнаул с пробелами в городской среде вошел в число лучших городов России 20
06:23
Не май месяц: фотозарисовки холодного Барнаула 0
06:14
Ливни, грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 15 мая 0
06:01
Город меняет лицо: как в центре Барнаула избавляются от старых зданий 7
05:52
Духовник Путина пошел на повышение, возглавив Псковскую митрополию 3
04:56
Рогозина отправят покорять Роскосмос 6
03:11
Сокращение зарплаты депутатов Госдумы внесено на рассмотрение парламента 10
02:34
Уральский дайвер без рук и ног установил мировой рекорд 0
01:19
Ученые намерены "воскресить" мозг неандертальцев, чтобы познать их силу 1
00:02
Сборная России обыграла Словакию в матче ЧМ-2018 по хоккею 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.