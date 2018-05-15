Фото: kursktv.ru
Российские власти, вероятно, повысят пенсионный возраст, чтобы выполнить нацпроекты в рамках нового "майского указа", иначе бюджетных доходов будет недостаточно, пишет во вторник, 15 мая, газета "Коммерсант".
Отмечается, что нацпроекты 2018-2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, схожи с проектами времен его президентства. В "двадцатипятитриллионном плане" Белого дома, с которым ознакомилось издание, 13 проектов, которые развивают уже существующие. Самые крупные расходы предусматриваются в рамках онкологической программы, обеспечения госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонта дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиций в российское ПО для "цифрового государства". В год они будут обходиться дополнительно в 150-200 миллиардов рублей каждый. Газета отмечает, что самым логичным способом покрытия этих расходов является экономия бюджета при повышении пенсионного возраста.
По данным издания, ожидается крупное, но не радикальное перераспределение расходов бюджета, порядка 7,8% федеральных расходов (траты на нацпроекты предполагают в основном федеральное финансирование) или около 4% консолидированных бюджетных расходов. Это более масштабный план для бюджетной системы, чем нацпроекты 2008-2012 годов, так как они производятся в рамках "бюджетного правила".
Если в 2015–2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019–2024 годах сокращение затронет те же сферы плюс, предположительно, средства, которые федеральный бюджет сэкономит из-за повышения пенсионного возраста. Подчеркивается, что при повышении пенсионного возраста на пять лет с 2019 года в жесткой версии большая часть нацпроектов будет оплачена этой экономией.
Экономические ведомства уже сверстали базовые параметры новых нацпроектов в деньгах, "переупаковав" в них имеющиеся госпрограммы. Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона), инфраструктурный (1,79 триллиона) и проект "цифровой экономики" (1,31 триллиона).
Комментарии
правительство на себе сэкономить и Думе не хочет?
Не хватает денег? Так может не с пенсионеров нужно начинать, а с олигархов? Вон Усманов, Блаватник, Абрамович – богатейшие жители Великобритании...
Всё правильно делают
Так может не с пенсионеров нужно начинать, а с олигархов?
так таки уже ))
"Вексельбергу поддержка уже была оказана… По сумме мне не хотелось бы говорить… Уже оказана поддержка, на прошлой неделе, неделю назад", — сказал Силуанов.
Дарахие ваффияне должны страдать! Обожаю диктатора-гебушника!
ну и про пенсионеров не забыли ))
Минфин РФ выступил с инициативой уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан в 2018 году.
Из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном порталепроектов нормативных правовых актов, следует, что в текущем году предлагается провести сокращение расходов на пенсионное обеспечение населения на 51,5 миллиарда рублей. В целом же расходы по разделу «Социальная политика» снизятся на 52,93 миллиарда рублей.
Кроме того, траты на социальное обеспечение в этом году Минфин хочет урезать на 5,9 миллиарда рублей. На меры господдержки инвалидам предлагается выделить на 2,23 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом.
По-видимому, сегодня решено, что последний срок Путина - самое время завязывать "с советчиной". Так что страну ждут серьезнейшие ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ. А это значит: пенсионная реформа, ликвидация последних признаков содержательного образования и замена его бессистемным мусором, приватизация всего, что можно и чего нельзя, гарантированное превращение страны в полуколонию, приведение науке в нано-состояние, ликвидация самой возможности инноваций в сфере высоких технологий в пользу подготовки обслуживающего персонала и "квалифицированных потребителей". (c)
а рабочие места есть есть для тех кому за 50, а?
Вот как раз пенсионный возраст поднять следовало давно, вопрос уже перезрел.
А где обещанная СТАБИЛЬНОСТЬ - задалбали гайки закручивать... слов нет
15.05.2018 14:52
Vanadiy2014
Вот как раз пенсионный возраст поднять следовало давно, вопрос уже перезрел.
Согласен, в самый раз нужно по пятаку годков до пенсии накинуть 50-55 летним клоунам, которые за Володю голосовали.
Если у человека нет работы в 55 лет и слабое здоровье, на что он должен жить? Собрались бороться с бедностью лишив людей пенсии. Надо дать прикурить Путину и Медведеву.
Как надоели вы с этим бесконечным враньем со своим коммерсантом и рбк. Где обещанное увеличение НДФЛ? Повышение пенсионного возраста обещают уже кучу лет и что, не будет его в ближайшие годы, с НДСом что? экономические расчеты опровергают эффективность простого повышения пенсионного возраста. При проверке в ПФР нашли 226 млрд. р. неиспользуемых в предыдущие годы, рост поступлений взносов еще 96 млрд. в этом году, поэтому нет никакой необходимости из бюджета вносить деньги в ПФР на уровне предыдущего года или вы как желтые газеты хотите, чтобы кто-то деньги крутил пенсионные? На зарплате что-ли, если лоббируете интересы фондовцев? Денег достаточно и на повышение пенсии и на другие вопросы, более актуальная тема - стаж и отчисления в ПФР, нечего за счет налогов оплачивать хотелки уклоняльщиков.
15.05.2018 15:05
- гость -
Приятно послушать эксперта из провинциального Муходрищенска.
15.05.2018 15:03
- гость -
В Китае вообще пенсий нет, поэтому нужно и нашим отменить!
Хоосспаде, как бы я хохотал, если бы нынешним будущим пенсам отменили пенсюшку!!))) Хоть бы, хоть бы, хоть бы!! мммм
15.05.2018 14:55
- гость -
Согласен, в самый раз нужно по пятаку годков до пенсии накинуть 50-55 летним клоунам, которые за Володю голосовали.
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В интернете есть видео как в одну кучу складывают все бюллетени и считают как за Путина. Надо учителям уменьшить зарплату, чтобы фальсификациями не занимались. Проверять результаты подсчетов не разрешают.
"В Китае вообще пенсий нет, поэтому нужно и нашим отменить!"
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Тогда надо вернуть работающим все уплаченные в ПФР взносы. И отменить их. Будем копить сами.
Что хотели получить то и получили.Чего теперь то возмущаетесь?!
15.05.2018 15:10
- гость -
Хоосспаде, как бы я хохотал, если бы нынешним будущим пенсам отменили пенсюшку!!))) Хоть бы, хоть бы, хоть бы!! мммм
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Ты тогда не дойдешь с работы до дома, будешь несколько раз избит и ограблен. Если у тебя есть машина, ее угонят как в 90-е.
ну а как вы хотели,Ролдугину на виолончели то не хватает, где брать? с пенсионеров само то, они же любят вождя
Я противник таких решений, как поднятие пенсионного возраста.
По моему мнению, стоит разобраться в первую очередь с самим ПФР, его штатом, зарплатами и шикарными офисами.
Но, как мы видим, есть на белом свете люди, которым "чем хуже - тем лучше".
Например юродливый Ванадий или веселящийся гостенёк 15:10.
Вот таких, по моему скромному личному мнению, надо к ногтю.