Только первая волна паводка принесла ущерб транспортной инфраструктуре Алтайского края свыше одного миллиарда рублей. Об этом на встрече с журналистами во вторник, 15 мая, заявил губернатор региона Александр Карлин.

"После первой волны паводка мы имеем повреждения нескольких десятков мостов, участков региональных и муниципальных дорог. Ущерб по транспортной системе региона оценивается в 1 млрд 39 млн рублей", — сказал он.

Сейчас все системы жизнеобеспечения транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры на всей территории региона работают, но, конечно, требуется ремонт и дорог, и мостов.

Однако к работам приступят только после прохождения второй волны паводка.

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"Пока мы не вошли во вторую волну паводка, на утро сегодняшнего дня (15 мая — прим.ред.) уровень всех рек заметно ниже критических отметок. По Бии и Катуни есть повышение в верховье, но пока не критично. Мы руку держим на пульсе", — заверил глава региона.

Вторая волна ожидается в конце мая — начале июня.