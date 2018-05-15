Фото: Amic.ru

Суд, который состоялся 15 мая, обязал бизнесмена Павла Тулина освободить территорию барнаульского парка и вывезти оттуда все аттракционы в течение месяца. Таким образом, суд встал на сторону нового арендатора — ООО "Лидер", сообщил Amic.ru его руководитель Владимир Фишер.

"Только что мне сообщил юрист, что мы выиграли процесс. Бывший арендатор имеет месяц на апелляцию. Он обязан освободить территорию. Сейчас мы готовим проект реновации парка. Он будет готов летом. Сейчас мы уже работаем в "Изумрудном", — пояснил Фишер.

Как ранее неоднократно писал Amic.ru, из-за спора бывшего и нового арендаторов в парке уже второй год будет работать только площадка для прогулок. Аттракционы здесь не запустят, массовых мероприятий не проведут. В 2018 году парк также не будет работать, но там ожидаются масштабные ремонтные работы.

Более года назад у парка появился новый арендатор — ООО "Лидер". Компания арендует участок земли в 19 гектаров за 3,5 млн рублей в год. Но, несмотря на это, парк остается полузаброшенным.

Предыдущий арендатор — ООО "Парк культуры и отдыха Октябрьский", которое возглавляет известный алтайский бизнесмен Павел Тулин, арендовал площадку с 2002 года. Но в последние годы у него был конфликт с администрацией города, которая пыталась лишить его аренды, из-за чего он не мог развивать парк. Павел Тулин до сих пор не демонтировал свое имущество — все аттракционы, установленные в парке. Это бассейн, построенный в 2016 году, металлическая сцена на территории бассейна, ограждение, колесо обозрения, несколько детских каруселей ("Чертово колесо", "Сюрприз", "Колокольчик", детская железная дорога), танцплощадка, киоск мороженого и мангальная, общественный туалет, здание пейнтбола и ряд других объектов.

В прошлом году на объект зашла компания ООО "Лидер". После этого в парке началась массовая вырубка деревьев. Это вызвало шумиху со стороны общественности, которая боялась, что там появится жилой комплекс. В итоге в дело вмешался губернатор Александр Карлин, который заверил, что никакой застройки в парке не будет.

Фишер отмечал, что в прошлом году подготовили аллею, которую в будущем планируют соединить со спортивными сооружениями. Летом в парке провели работы по очистке. На несколько раз скосили траву, убрали поросль.

Сейчас проект реновации парка готовит компания из Новосибирска. Проект будет создаваться около трех месяцев и будет представлен в электронной форме в формате 3D. После длительных совещаний было принято решение оставить в центре парка водоем. Изначально вместо него планировалось открыть конюшню или бассейн.