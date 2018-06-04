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Отдых в предгорье Алтая – это Тайна

, ИА "Амител"
Уединенный отдых в гармонии с природой предлагает своим гостям база отдыха "Тайнинская слобода"

Искушенного городского туриста уже достаточно сложно удивить красотами алтайской природы в совокупности с комфортным размещением, ведь Горный Алтай с его многочисленными туристическими базами  — поистине одно из любимых направлений отдыха среди населения края.

Однако есть еще на алтайских землях места, которые могут удивить своей особенной красотой.
Если  ближайший уикенд  запланирован на лоне природы, но хочется проложить какой-то  новый, неизвестный туристический маршрут, то остановить свой выбор стоит на уединенном и атмосферном месте — базе отдыха "Тайнинская слобода".
Она уютно расположилась в предгорье Алтая, в Красногорском районе, в деревушке Новозыково, на берегу живописного озера, в 95 км от г. Бийска.
Старожилы деревни хранят старинные предания, в которых повествуется о мощной силе местных предгорий.
По этим преданиям, существует немало версий образования поселений в этих краях: например, согласно одной из версий, село с поэтическим названием Тайна, рядом с которым расположен комплекс, появилось благодаря старообрядцам, селившимся за рекой, а по другой — что в древние времена здесь находили уединение отшельники.
Версии схожи в одном: исторически сложилось так, что  в этих удивительных по красоте местах селились люди, желавшие жить в гармонии с природой.
Так что, что если душа, уставшая от повседневности будней,  требует единения с природой,  пожалуй, не сыщешь места лучше для того, чтобы отвлечься от городской суеты.

Особенность базы не только в том, что комфортные условия проживания гармонично соседствуют с непосредственной  близостью дикой природы, но и в том, что она круглогодичная, отдых и развлечения гарантируются желающим  в любой  сезон.
Номерной фонд  составляют деревянные домики из брусьев от эконома до класса  люкс, на любой карман и запрос: хочется ли провести время вдвоем, с семьей или  с компанией друзей — вариант размещения найдется в любом случае.
На территории базы есть вместительный ресторан, где можно заказать услугу трехразового питания на период проживания, а также  бар, где можно провести вечерний досуг в приятной атмосфере: попеть с друзьями в караоке или сыграть партию в  бильярд.
Кстати, приятный бонус: отдыхающим разрешается приносить с собой напитки и продукты.

Для тех, кто любит и ценит активный отдых, на территории есть тренажеры,  бассейн глубиной 1,3 метра, настольный теннис, спортивные  площадки: волейбольная, футбольное поле, а в зимнее время — каток.
Ну и, конечно, главной достопримечательностью базы является  озеро,  в котором можно купаться, наслаждаться песчаным  пляжем, кататься на лодке.
Всем любителям порыбачить здесь настоящее раздолье — в чистой озерной воде водятся щука, окунь, судак, ерш. За символическую плату  можно насладиться тишиной девственно чистой природы и заодно порадовать себя знатным уловом.
На озере много  развлечений для любителей адреналина: катание на "бубликах", на "банане" и многое другое.
И детям, и взрослым понравится возможность совершить экскурсию в  небольшой зоопарк, который находится в 700 м от базы, там катают на пони и седлают лошадей для любителей конных прогулок.
Для тех, кто даже на отдыхе  не любит долго сидеть на месте, предлагаются велосипеды напрокат — на них можно безопасно и удобно, следуя холмистыми проселочными дорогами, исследовать округу.
После дневных развлечений полезно будет посетить настоящие русские бани на выбор — осиновую или липовую. А завершить оздоровительные процедуры поможет фитобочка с целебными травами.

Забронировать места уже на ближайшие выходные можно по телефону:+7(903)992-40-35
Сайт Базы отдыха "Тайнинская слобода"
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Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.06.2018 11:02
- гость -

На территории базы есть вместительный ресторан, (куда)
отдыхающим разрешается приносить с собой напитки и продукты.(с)
???? сходил в магазин, купил продуктов и в ресторан с ними? что-то новое в барнаульском сервисе

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4.06.2018 12:02
- гость -

4.06.2018 11:02
- гость
Там БАР. Вы можете заказать себе трехразовое питание, а можете есть свое здесь же в Баре

0  0
4.06.2018 12:09
- гость -

Отличная база, прекрасные руководители, предупредительный персонал. Ждем с нетерпением очередной встречи с вами

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