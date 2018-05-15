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Во вторник, 15 мая, пройдет официальное открытие моста через Керченский пролив. Церемонию посетит глава государства Владимир Путин.

Напомним, что Крымский мост является длиннейшим в РФ. Его построили за три года, а стоимость проекта составила 228,3 миллиарда рублей.

Уже в среду, 16 мая, в 5:30 по нему начнут ездить легковые автомобили и автобусы. С октября будет разрешено движение грузовиков весом более 3,5 тонн. Железнодорожная часть моста откроется к зиме следующего года.