Напрямую санкции США против российских компаний Алтайский край не затронут, но на регионе может отразиться общая ситуация в стране. Такое мнение высказал губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.
"Мы все находимся на одном большом корабле под названием "Экономика России", где каждый занимает определенный отсек. Угроза для большого корабля — угроза для всех, кто на борту. Но помещения расположены на разных уровнях. Кто ниже ватерлинии, им будет заметна любая течь, а на верхней палубе могут до последнего танцевать и не подозревать, что происходит. Мы (Алтайский край — прим. ред.) не находимся ниже ватерлинии, но мы находимся в огромном количестве живых взаимосвязей (…). И мы можем пострадать не прямым, а опосредованным способом, такая угроза есть", — такое мнение он высказал по поводу апрельских санкций Минфина США против российских компаний.
Он подчеркнул, что власти региона сейчас изучают ситуацию и готовят меры по минимизации ущерба. Также он добавил, что глобальная политическая ситуация определяется не только США. У России есть взаимодействия и со странами Европы.
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Карлин отметил, что в регионе стараются выстраивать отношения с разными партнерами. Сейчас, например, власти стараются менять вектор в восточную сторону.
Комментарии
Да все нормально. Вот если алтайский лес запретят вывозить......
Продавал лес в Китай и буду продавать дальше
Мы гальён?
Вот мы то как раз ниже ватерлинии...правда у кое кого еще и каютки первого класса имеются...да и шлюпки "персональные".
Я уже давно перевёл вектор в восточную сторону:всякие штучки по почте из Китая получаю.
А Мы (население Алтайского края) оценили крайне негативное влияние на экономику Алтайского края.
Кстати, как Карлин относится к тому что теперь специалисты получают заработную плату на уровне МРОТ и сегодня получение высшего образования у нас в регионе теряет всякий смысл, зачем учится, когда можно после девяти классов устроится в какой-нибудь агрохолдинг в охрану или фасовщиком и получать зарплату выше чем МРОТ, на сегодняшний день, в районных и сельских органах власти остается все меньше профессионалов, грамотные люди уходят, а на их место приходят люди, которые вообще не хотят работать и учится, им лишь бысидеть и ничего не делать, а стоящие кандидаты плюются от таких зарплат и смеясь говорят: сами работайте за эти копейки.
Мы все находимся на одном большом корабле под названием "Экономика России", где каждый занимает определенный отсек
ага, и сплотиться в едином патриотичном порыве чтобы помочь рублем попавшим под санкции российским олигархам...
а 92 за 39 уже ушел