Напрямую санкции США против российских компаний Алтайский край не затронут, но на регионе может отразиться общая ситуация в стране. Такое мнение высказал губернатор Алтайского края Александр Карлин на встрече с журналистами во вторник, 15 мая.

"Мы все находимся на одном большом корабле под названием "Экономика России", где каждый занимает определенный отсек. Угроза для большого корабля — угроза для всех, кто на борту. Но помещения расположены на разных уровнях. Кто ниже ватерлинии, им будет заметна любая течь, а на верхней палубе могут до последнего танцевать и не подозревать, что происходит. Мы (Алтайский край — прим. ред.) не находимся ниже ватерлинии, но мы находимся в огромном количестве живых взаимосвязей (…). И мы можем пострадать не прямым, а опосредованным способом, такая угроза есть", — такое мнение он высказал по поводу апрельских санкций Минфина США против российских компаний.

Он подчеркнул, что власти региона сейчас изучают ситуацию и готовят меры по минимизации ущерба. Также он добавил, что глобальная политическая ситуация определяется не только США. У России есть взаимодействия и со странами Европы.

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Карлин отметил, что в регионе стараются выстраивать отношения с разными партнерами. Сейчас, например, власти стараются менять вектор в восточную сторону.