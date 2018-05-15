Фото: ksk66.ru

Врач-травматолог из Барнаула Михаил Злобин погиб на мотослете, который прошел недалеко от Красноуфимска в Свердловской области. Об этом сообщает портал "КСК66".

По данным портала, инцидент произошел в минувшие выходные. Барнаулец приехал на слет эндуро (агрессивный стиль езды на вело — и мототранспорте), сорвался со скалы и разбился насмерть.

В Следственном комитете изданию подтвердили информацию о произошедшем, добавив, что предварительной версией инцидента считается несчастный случай. По факту произошедшего проводится проверка.

Друзья врача отмечают, что он "очень любил мотопутешествия, объехал всю Россию вдоль и поперек, а также Турцию и Монголию". У погибшего из родственников остались мама, брат и племянница.