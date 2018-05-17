Барнаульцев призывают на субботник-пробежку в районе нового моста

Отделение Общероссийского народного фронта в Алтайском крае проведет плоггинг-акцию по очистке берега Оби в районе нового моста. Необычная акция состоится в пятницу, 18 мая.

Субботник "Чистая Обь" пройдет в необычном формате: уборка мусора во время пробежки. Это будет так называемая плоггинг-акция.

Кроме активистов ОНФ, представителей общественной организации "Начни с дома своего", студотрядов и жителей, участие в сборе мусора примет предприятие по переработке вторсырья.

"Весь собранный пластик на берегу Оби отсортируют, очистят и получат из него гранулят, который станет сырьем для производства новых пластиковых изделий", — уточнили в пресс-службе реготделения ОНФ.

Инвентарем будут обеспечены все желающие.

Субботник состоится в пятницу, 18 мая. Сбор на остановке общественного транспорта "Речной вокзал" в 14 часов.