Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом – вот главные посылы большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый!

"Зеленый марафон" – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже седьмым. За всё время в нем поучаствовали свыше 500 тысяч человек.

"Зеленый марафон" по праву стал ярким событием для нашего города, — отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Волков. — Каждый год по всей стране и за её пределами Сбербанк объединяет любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике. Приглашаю жителей и гостей города провести выходной вместе со Сбербанком!".

География "Зеленого марафона" год от года всё шире. В предстоящем будут участвовать 56 городов России. В Сибири к Новосибирску, Томску, Кемерово, Красноярску, Барнаулу и Абакану впервые присоединился Новокузнецк.

Пробежать в последнее воскресенье мая 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция – символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки.

"Зеленый марафон" – всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, мастер-классами, концертом и подарками. В Барнауле в очередной раз пройдет фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, "Крошка Фест". Как и в прошлом году, "Зеленый марафон" откроется программой для детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом "Марафон без границ": ребят ждет яркая и удивительная программа от иллюзионистов, разминка, спецзабег и, конечно, марафонские подарки!

В Барнауле "Зеленый марафон" пройдет 27 мая в парке культуры и отдыха "Лесная сказка" по адресу: ул. Энтузиастов, 10а.

Начало регистрации — в 9:00, старт забега — в 12:00.

Всё, что нужно для участия, – удобная обувь, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте.

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