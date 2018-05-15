Фото: www.instagram.com/freya_zilber

Жительница Барнаула Фрейя Зильбер родила сына от внука Василия Шукшина Макара Касаткина. Девушка заявила, что звёздная семья отказалась от неё и ребёнка. Как пишет StarHit, отцовство Макара девушка собирается доказывать через суд.

О рождении сына Зильбер написала в своём Instagram. За несколько месяцев до этого события девушка поучаствовала в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", где рассказала историю своего несчастливого материнства.

Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия) – уроженка Барнаула. В 14 лет родила дочь и отдала на воспитание матери. Потом Фрейя переехала в Москву, там она работала барменом, а также, по слухам, зарабатывала на жизнь проституцией. С Макаром Касаткиным, сыном Марии Шукшиной, сибирячка познакомилась в интернете и довольно быстро переехала жить к нему. Сам парень с 14 лет живёт самостоятельно.

Первый раз пара засветилась в скандале в прошлом году, когда попала в полицию — Фрейя пожаловалась стражам порядка на то, что Макар избивал её. В декабре 2017-го стало известно о беременности Зильбер, в программе "Прямой эфир" она утверждала, что отец — Касаткин. И заявила, что ни Макар, ни его знаменитая мать не желают принимать участия в воспитании малыша.

Фрейя хочет, чтобы Макар признал отцовство и оказал материальную помощь. Младшая сестра Марии Шукшиной Ольга поучаствовала в ДНК-тестировании, чтобы установить родство с ребёнком, но тест чётких результатов не дал, нужно, чтобы либо Макар, либо Мария Шукшина сдали кровь на тест. Фрейя намерена заставить их сдать ДНК через суд.

Известно, что вдова и дочери Шукшина получают средства от постановок его творческих произведений. Если девушка докажет родство с семейством, то сможет претендовать на часть этих денег.